В Новосибирске пропала пенсионерка в клетчатой куртке

Женщина пропала 9 сентября. Фото: "Лиза Алерт"

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 60-летняя Любовь Федоровна Попова. 9 сентября она вышла из дома, с тех родные не могут до нее дозвониться.

— У женщины утром должна была быть деловая встреча в госучреждении. Но там она не появилась. У нее есть с собой телефон и документы, но телефон вне сети. В медучреждениях и моргах ее до нынешнего момента не было. Сейчас только распространяем ориентировку, чтобы получить свидетельства, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.

У пропавшей рост 158 сантиметров, среднее телосложение, светлые окрашенные волосы и серые глаза. Когда уходила, была одета в бело-розово-серую клетчатую куртку, черные лосины и черные кроссовки.

Если вам известно, где может находиться Любовь Федоровна или вы просто видели ее, сообщите об этом по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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