Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Количество заболевших коронавирусом снова превысило число выздоровевших пациентов. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 420 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 49 человек, выздоровели 23 пациента.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 47 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 5 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12 093 человек, в том числе у 714 детей, при этом выздоровели 10 856 пациентов, скончались 394 человека.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца сентября. Тем не менее, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты.

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