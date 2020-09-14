Погода в Новосибирске на 14 сентября 2020 года: синоптики рассказали, как долго будет тепло

Новосибирцев ждет отличная погода
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Погода в Новосибирске 14 сентября 2020 года: бабье лето продолжается, синоптики обещают теплый и солнечный день.
— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +14 — +16 градусов, ночью +3 — +5, в пригороде +2 — +4. Ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 8 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура днем составит +18 — +23 градусов, ночью до +12 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.
По данным «Яндекс Погоды», 14 сентября в Новосибирске будет облачно с прояснениями, температура днем будет +12 — +20.
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