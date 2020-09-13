Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: к 18.00 на участки пришла только четверть избирателей

Голосование скоро завершится.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Избирательная комиссия региона перед закрытием участков объявила, как завершаются выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года. Увы, высокой явкой сибиряки так и не порадовали.
- Явка на 18.00 часов составила 25,23%, проголосовали 544600 жителей Новосибирской области (с учетом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября), - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. - Средняя явка по городу Новосибирску – 18,43%.
Напомним, обо всем самом интересном, что происходит на участках, мы рассказываем в нашей трансляции.
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