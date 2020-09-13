В Новосибирске на два избирательных участка поступило сообщение о минировании

Лжетеррориста теперь ищет полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В молодёжном центре «Стрижи» на улице Кубовой, 107/1, где находятся избирательные участки №1579 и №1578, день выборов не обошелся без происшествий. Около 17.00 поступило сообщение, что в этом здании в Заельцовском районе заложена взрывчатка. На место сразу же вызвали полицию.

- Все здание проверили, ничего не нашли, - сообщила по телефону КП-Новосибирск представитель избирательной комиссии. – Голосование не прерывалось, мы работаем в штатном режиме. Тревога оказалась ложной.

Сейчас правоохранительные органы занимаются розыском злоумышленника, который пытался сорвать выборы тревожным сообщением. Предварительно известно, что звонил мужчина.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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