«Он очень умный»: домашняя ящерица думает, что она - кошка, трется об ноги и выпрашивает еду

Диего спит, свернувшись клубочком в теплом пледе. Фото: предоставлено Кристиной Гавриловой.

Молодая пара сибиряков уже не в первый раз приручает экзотических питомцев. Несколько лет Владимир Синкин и Кристина Гаврилова соседствуют с огромными питонами, полозами и совой. Но теперь в семье пополнение — аргентинский черно-белый тегу.

— Он очень умный, это, пожалуй, самая умная ящерица в мире, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Синкин. — Ведет себя как домашний кот: ползает по шторкам, играет с мячиком, трется об ноги и даже выпрашивает вкусняшки. Иногда шкодит, любит погрызть всякие провода от телефона.

Домашний динозаврик может вырасти до 130 сантиметров. Фото: предоставлено Кристиной Гавриловой.

Кристина называет питомца домашним динозавром, снимает ролики с его участием в Инстаграм и предлагает всем желающим сфотографироваться с Диего.

Кстати, экзотический питомец практически всеядный. Любит мышей, тараканов и фрукты. А еще он, как и положено ящерице, обожает водные процедуры. Своей ванной у Диего нет, поэтому он с удовольствием принимает хозяйскую.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru