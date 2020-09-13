Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: к 15.00 на участки пришли меньше 22% избирателей

Голосование продлится до 20.00.

Избирательная комиссия Новосибирской области огласила новые данные о том, как проходят выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года.

- Явка на 15.00 в Новосибирской области составила 21,57%, проголосовали 465070сибиряков (с учетом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября), - рассказали в ведомстве.

Кстати, самыми активными районами в области до дня голосования были Сузунский (48,31%), Здвинский (45,81%), Венгеровский (43,79%). А непосредственно в самом Новосибирске - Советский (18,16%), Калининский (16,62%), Железнодорожный (16,36%).

А вот городами, где явка была самой низкой, стали Искитим (21,57%), Обь (18,44%), Бердск (16,59%). В самом Новосибирске менее активными оказались Октябрьский (14,15%), Кировский (13,61%)и Ленинский району (12,25%).

Напомним, обо всем самом интересном, что происходит на участках, мы рассказываем в нашей трансляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: прямая онлай-трансляции

КП-Новосибирск рассказывает, что происходит на участках, в режиме онлайн (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru