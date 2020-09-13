Андрей Шимкив: «Конкуренция на выборах большая, но честная»

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Сегодня, в единый день голосования, 13 сентября, спикер регионального парламента Андрей Шимкив отдал свой голос на выборах депутатов Законодательного Собрания региона седьмого созыва и органов местного самоуправления. Спикер Заксобрания традиционно голосует по месту жительства – на избирательном участке №1331 в городе Бердске.

- Главное, что выборы у нас конкурентные - на 38 одномандатных округов претендуют 172 кандидата, участвуют 7 политических партий, в том числе новые. Конкуренция высокая не только на тех округах, где действующие депутаты приняли решение не выдвигаться, но и на других: в среднем по 4-5 человек на округе. Поэтому, да, конкуренция большая, но, я бы сказал, честная, - прокомментировал Андрей Шимкив. Он также отметил, что интерес к выборам высокий, на участках сосредоточено большое количество наблюдателей.

По словам Андрея Шимкива, эти выборы в том числе станут оценкой работе шестого созыва Заксобрания.

- Конечно, я считаю, что мы сумели то, что я обещал ровно пять лет назад, стоя на трибуне Заксобрания, что статус регионального парламента будет абсолютно другой. И сегодня это так и есть, - подчеркнул Андрей Шимкив. - А оценку дадут наши избиратели. Как раз шестой созыв отличался тем, что мы взаимодействовали со всеми вне зависимости от партийной принадлежности. Мы работали на развитие законодательства и на развитие экономики Новосибирской области. Я надеюсь, что в новом, седьмом, созыве будет точно также.

Напомним, в регионе работают 2008 избирательных участков: проголосовать на них сибиряки смогут еще в течение трех часов - участки будут открыты до 20.00. На 12.00 13 сентября явка избирателей в Новосибирской области на выборах депутатов Законодательного Собрании региона составила 16,93%, проголосовали 364603 избирателей (с учетом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября). Такие официальные данные в единый день голосования предоставили в избирательной комиссии Новосибирской области. Обо всем самом интересном, что происходит на участках, мы рассказываем в нашей трансляции.