Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: на 12.00 явка избирателей составила 16,93%

Голосование продолжается. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года продолжаются, и пока явка сибиряков на участки оставляет желать лучшего. Вот какие данные предоставили в избирательной комиссии Новосибирской области:

- На 12.00 часов явка избирателей в Новосибирской области на выборах депутатов Законодательного Собрании региона составила 16,93%, проголосовали 364603 избирателей (с учетом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в регионе работают 2008 избирательных участков: проголосовать на них сибиряки смогут до 20.00. Обо всем самом интересном, что происходит на участках, мы расскакзываем в нашей трансляции.

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КП-Новосибирск рассказывает, что происходит на участках, в режиме онлайн (подробнее).

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