В Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 49 человек

Кроме коронавируса сибиряки начали активно болеть ОРВИ. Фото: Андрей КОПАЛОВ

По данным оперативного штаба на утро 13 сентября в регионе добавилось 49 пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего с начала пандемии вирус подтвердился у 12 093 пациентов, в том числе у 714 детей.

— 978 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся в инфекционных стационарах Новосибирска, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

В больницы районов области госпитализированы 420 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

В областном центре основная нагрузка по приему пациентов лежит на плечах двух новосибирских больниц — № 11 и № 12. Из-за спада пациентов, ряд медицинских учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом, вернулись к профильной работе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ — 5 пациентов.

Есть и хорошие новости: на утро 13 сентября известно, что уже 10856 человек с начала вспышки вылечились и вернулись.

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