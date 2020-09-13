В Новосибирске от коронавируса умерли четыре пациента: что о них известно

От инфекции за сутки скончалось четыре человека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что в Новосибирской области коронавирус за минувшие сутки унес жизни четырех человек.

— Умер мужчина, которому было 49 лет, и три женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет, — сообщает оперштаб Новосибирской области. — Всего с начала эпидемии в регионе от коронавируса умерли 394 человека.

В тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. Врачи борются за жизнь пяти пациентов, которые сейчас подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным оперативного штаба на утро 13 сентября в регионе зарегистрировано всего 12 093 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 714 детей.

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