Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: на 10.00 проголосовало 14 процентов избирателей

Раньше всех на участки пришли пенсионеры.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Избирком озвучил первую статистику, как проходят выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года.
— На 10.00 часов явка избирателей в Новосибирской области на выборах депутатов Законодательного Собрании региона составила 14,08 процентов, проголосовали 303 337 избирателей, — сообщает региональный избирком.
Напомним, в 8.00 на территории области открылись 2008 участковых избирательных комиссий. Проголосовать можно будет до 20.00.
В области заработала также «горячая линия» Новосибирского облизбиркома: позвонить на нее можно по телефону 8-800-707-62-90. На горячей линии сибиряки могут получить информацию по избирательному законодательства, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.
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