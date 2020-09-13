Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: на 10.00 проголосовало 14 процентов избирателей

Раньше всех на участки пришли пенсионеры. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Избирком озвучил первую статистику, как проходят выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года.

— На 10.00 часов явка избирателей в Новосибирской области на выборах депутатов Законодательного Собрании региона составила 14,08 процентов, проголосовали 303 337 избирателей, — сообщает региональный избирком.

Напомним, в 8.00 на территории области открылись 2008 участковых избирательных комиссий. Проголосовать можно будет до 20.00.

В области заработала также «горячая линия» Новосибирского облизбиркома: позвонить на нее можно по телефону 8-800-707-62-90. На горячей линии сибиряки могут получить информацию по избирательному законодательства, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.

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