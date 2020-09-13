Под Новосибирском соцработница украла у 91-летней пенсионерки президентскую выплату в 50 тысяч рублей

Пенсионерка в итоге получила положенные ей выплаты. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Краснозерском районе Новосибирской области сибирячка Елена Н. присматривала за пенсионеркой и помогала ей по хозяйству много лет. А когда пожилой женщине пришла государственная выплата в честь 75-летия Победы, то молодая женщина не удержалась и украла деньги.

— В апреле 2020 года 91-летняя труженица тыла в соответствии с Указом Президента получила денежную выплату в размере 50 тыс. рублей. Помогавшая ветерану по хозяйству женщина похитила деньги и потратила их на свои нужды, — сообщается на официальном сайте прокуратуру по Новосибирской области. — Подсудимая полностью признала вину и возместила причиненный ущерб.

Но это не спасло воровку от наказания. Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно. А старики теперь вряд ли пустят на порог помощницу с такой репутацией.

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