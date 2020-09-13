«Щас спою»: хирург из Искитима выиграл телевизор на «Поле Чудес»

Теперь поющего травматолога из Искитима знает вся страна. Фото: "Поле Чудес", 1 канал.
11 сентября в эфир вышла программа «Поле Чудес», где среди игроков многие сибиряки узнали доктора Бекболота Буланбаева, к которому регулярно ходят на прием. Правда, на телешоу врач не занимался лечением, а покорял зрителей другими талантами - пел национальные песни.
В эфире программы Бекболот рассказал Леониду Якубовичу, что он родился в Киргизии и был старшим ребенком в многодетной семье. Закончил Киргизскую медицинскую академию и учился в аспирантуре при новосибирском НИИТО. Сейчас хирург ведет прием в городской больнице города Искитима.
Правда, блеснуть интеллектом сибирский доктор на программе не успел. Мужчине очень быстро выпал сектор приз и в качестве подарка достался телевизор.
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