Сибирячка обнажилась в спортзале в отместку за замечание администратора

Юлия несколько лет занималась в этом зале. Фото: Юлия Титова.

34-летняя блогерша Юлия Титова необычным образом оповестила своих подписчиков о смене тренажерного зала. Молодая женщина сфотографировала себя обнаженной и опубликовала пост о том, что больше не будет посещать свой любимый фитнес-центр. Причиной гнева сибирячки стал конфликт с администратором.

— Ради этого центра, лишь бы его не закрыли, я была готова ходить в маске, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Титова. — И вот я пришла в маске, а администратор была без нее. Как только я сняла средство защиты, то тут же поступило мне замечание. Хотя я придерживаюсь такого принципа: если требуете от клиентов, то исполняйте сами. После тренировки проплакала в раздевалке от обиды.

Модель в итоге приняла решение уйти из привычного зала. Спорт, по мнению Юли, должен приносить только радость и позитивные эмоции.

— Я разделась и сделала этот снимок - это мой ответ на негатив, — резюмировала красотка.

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