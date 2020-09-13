Погода в Новосибирске на 13 сентября 2020 года: насколько к нам пришло тепло

Самое время для прогулок по городу. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 13 сентября 2020 года позволит жителям области насладиться теплыми осенними деньками: бабье лето продолжается. В воскресенье будет солнечно, с легкой облачностью.

— Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня немного понизится. Без осадков. Температура воздуха +19, а по юго-восточным районам области +24, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Влажность воздуха составит 81 процент. Магнитосфера в норме.

Комфортным и теплым обещает быть начало следующей недели. Отличное время для дачников — собрать урожай и навести порядок на приусадебном участке. Любителям отдыха на природе — удачный момент для вылазки в лес или в пеший поход по окрестностям области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru