Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 сентября 2020 года: количество заболевших в регионе увеличилось

За прошедшие сутки в больницах добавилось 50 новых пациентов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врачам пока никак не удается победить болезнь: это показывает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 сентября 2020 года. В регионе нет ни одного района, где не было бы заболевших COVID-19

Всего с начала вспышки выявлено 12044 случая заражения , среди заболевших — 712 детей.

— Статистику за минувшие сутки пополнили 50 новых пациентов, среди которых 2 детей, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области. — Скончался еще один мужчина, ему было 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 390 человек.

В настоящий момент в отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ — 3 пациента.

Ковидные госпитали до сих пор востребованы. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 941 человек.

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