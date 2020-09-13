Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: начали работать избирательные участки

Голосование на участках началось. Фото: Влад КОМЯКОВ

Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года начались с 8 утра: избирательные участки открылись и начали свою работу.

- На территории области открылись 2008 участковых избирательных комиссий (1996 постоянных и 12 – образованных в местах временного пребывания избирателей), - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области.

За тем, как проходит голосование, будет наблюдать рабочая группа по общественному мониторингу за ходом выборов в единый день голосования осуществляет объезд избирательных участков.

- В ее составе член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, - продолжают в избирательной комиссии Новосибирской области.

Голосование на участках продлится до 20.00. За всем самым интересным следите в нашей трансляции.

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