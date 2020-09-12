Матч «Сибирь» - «Куньлунь Ред Стар»: болельщики ликуют и пьют валидол

«Сибирь» смогла победить. Фото: hcsibir.ru

У новосибирских любителей хоккея есть повод порадоваться: 12 сентября «Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев «Куньлунь Ред Стар».

Сама игра получилась очень напряженной: до последнего не было понятно, смогут ли хоккеисты одолеть китайских соперников. Но в итоге игра закончилась со счетом 5:4, и сейчас болельщики не сдерживают эмоций в комментариях:

- Мои нервы, что с вами стало!

- С первой победы, мужики!

- Валидольная игра! Пока болел, весь валидол дома выпил!

Кстати, на этом матче был и прославленный хоккеист Александр Овечкин: считай, вдохновил ребят на победу. И хорошо бы, чтобы этот настрой сохранился и на следующую игру: 14 сентября предстоит встреча с рижским «Динамо».

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