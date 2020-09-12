«Ходил по перилам, бросался бутылками»: новосибирец сорвался с балкона и погиб

Следователи выясняют обстоятельства гибели сибиряка.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В субботу, 12 сентября, ЧП произошло в одном из домов на улице Петухова: там в 17-20 с балкона на 7 этаже сорвался мужчина.
- Пьяный новосибирец ходил по перилам балкона, кидался в прохожих пустыми бутылками. Новосибирцы, которые стали очевидцами произошедшего, вызвали полицию, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
Пьяная выходка обернулась трагедией: еще до приезда правоохранителей мужчина сорвался с балкона и погиб.
- Сейчас проводится доследственная проверка: на месте работает следователь, - продолжают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. – Личность погибшего мужчины устанавливается: на вид ему 30-40 лет.
Сейчас правоохранители опрашивают соседей, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
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