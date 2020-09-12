«Терпела до конца уроков»: под Новосибирском школьница получила перелом на физкультуре

Девочку после уроков увезли к врачам. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ЧП в школе села Баклуши Доволенского района произошло 10 сентября: там на уроке физкультуры получила перелом девочка-девятиклассница.

- Физкультура у ее класса была первым уроком, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Кучер, директор школы. - Учитель всех проинструктировал о правилах безопасности, а потом началась обычная разминка. Во время пробежки девочка неудачно оступилась: мы сначала подумали, что это просто вывих. Школьница с занятий решила не уходить: после уроков они с мамой поехали в районную больницу.

Медики сделали рентген и диагностировали у подростка перелом мизинца на ноге. Так что в ближайшие время девятикласснице придется ходить с гипсом и на костылях. Но в школу девочка все-таки решила ходить.

- У дочки в конце 9 класса экзамены, так что пропускать нельзя, - говорит мама девочки. - Возим сейчас дочку на занятия. К школе у нас претензий никаких нет.

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