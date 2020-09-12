В Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 50 человек

Больных коронавирусом доставляют в таких капсулах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб обнародовал данные о количестве заболевших коронавирусом в Новосибирске на 12 сентября 2020 года. Порадовать сибиряков, увы, нечем: число зараженных за прошедшие сутки в регионе - 50 человек.

- Двое из заболевших за минувший день - это дети, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего сейчас госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе и маленькие пациенты с подтвержденным диагнозом.

С начала вспышки коронавирус подтвердился уже у 12044 человек, 712 из них - это дети. В больницах Новосибирска находится 941 пациент с подозрением на болезнь или уже известным диагнозом.

Есть и хорошие новости: за сутки 58 выздоровевших пациентов выписали из больниц. ВСего с начала эпидемии болезнь удалось побороть 10833 пациентам.

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