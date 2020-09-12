В Новосибирске от коронавируса умер еще один пациент: что о нем известно

Врачам удается спасать, увы, не всех. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 12 сентября, плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: врачи не смогли спасти спасти еще одного сибиряка, зараженных коронавирусом.

- Скончался мужчина, которому было 67 лет, - рассказали в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего с начала эпидемии в регионе от коронавируса умерли 390 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 47 человек, трое пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, за их жизнь борются медики.

Напомним, с начала вспышки коронавирусом заразились 12044 жителей Новосибирской области, 712 из них - дети.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности)

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности)

В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru