Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зараза, увы, пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 сентября 2020 года. Сейчас в регионе нет ни одного района, где не было бы больных COVID-19. По данным оперативного штаба Новосибирской области, только за минувшие сутки заразились 53 человека.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 11994 человека, среди них 710 детей. Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти 389 человек: умерли пожилые пациенты, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания. Сейчас в реанимации находятся 33 человека, 3 из них подключены к ИВЛ.

Но есть и хорошие новости: 10775, у которых был диагностирован COVID-19, уже выздоровели и находятся дома.

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