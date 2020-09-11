В Новосибирске открылась выставка, посвященная академику Лаврентьеву

В Новосибирске открылась выставка, посвященная 120-летию академика Лаврентьева. Фото: Светлана Книжник

В Новосибирске открылась выставка, посвященная 120-летию академика Лаврентьева. Михаил Алексеевич был талантливым ученым и настоящим отцом-основателем Академгородка — научного центра Сибири. Его современники и ученики запомнили его талантливым математиком, механиком и просто человеком, имевшим смелость для воплощения своих идей в жизнь.

— Сегодня мы открываем не просто фотовыставку с редкими кадрами из жизни академика Лаврентьева, но и целую череду мероприятий, посвященную юбилею этого выдающегося человека, — цитирует замгубернатора Новосибирской области Ирину Мануйлову издание «Навигатор». — Мы можем по праву гордиться тем, что находимся сегодня здесь, в центре Академгородка, который считается его детищем. Тогда, 65 лет назад, трудно было даже представить, что далеко за Уралом, среди бескрайних сибирских полей и тайги, может возникнуть новый островок науки, который быстро станет известен во всем мире.

На фотовыставке представлены не только редкие снимки ученого за работой, но и фотографии из семейного архива, где Лаврентьев запечатлен с женой и детьми.

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