«Шикарная крошка»: толстушка с шоу «Танцы» подразнила чувственным видео

Танец девушек не оставил равнодушными прохожих. Фото: Леонид Белков

Новосибирская танцовщица с пышными формами Анна Ивкина вместе со своими ученицами собрала толпу около оперного театра. Девушки решили станцевать около городской достопримечательности, которая очень эффектно смотрится с вечерней подсветкой.

— Мы решили снимать там именно из-за прекрасной локации. Когда я задумываю ролик, сразу появляется картинка в голове, и я начинаю искать место, которое ей подходит. Этот танец я сразу «увидела» на площадке около оперного. И хоть мы и снимали уже после десяти часов вечера, но толпу зрителей в центре города все равно собрали. И хоть это и приятно, но в процессе все же немного мешало, потому что со мной были, в том числе, и не самые опытные танцоры, которых такое внимание могло сбивать. Но, к счастью, мы снимали все с одного дубля и справились очень быстро, — рассказала Анна Ивкина КП-Новосибирск.

Танец девушек не оставил равнодушными не только прохожих в городе, но и подписчиков Анны. В комментариях под роликом многие из них написали, что смотрятся танцовщицы очень эффектно:

— Дамочки, вы чертовски хороши!

— Какие горячие девчонки.

— Просто шикарные крошки!

— Вы просто богини! — пишут люди.

Напомним, Анна Ивкина — танцовщица из Новосибирска, которая в 2015 году стала участницей шоу «Танцы на ТНТ». Пышечка покорила судей своим умением двигаться сразу после своего выступления услышала единогласное: «Вы в танцах!». Сейчас девушка учит сибиряков танцевать реггитон (направление пришло из Латинской Америки, напоминает хип-хоп — прим. ред.) и часто балует своих подписчиков в сети яркими роликами.

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