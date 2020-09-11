В Новосибирске на станцию метро «Маршала Покрышкина» приехала полиция: рассказываем, что случилось

В Новосибирске на станции метро обнаружили бесхозную сумку. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на станции метро обнаружили бесхозную сумку. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на место прибыли правоохранители.
— На станции метро Маршала Покрышкина около девяти часов вечера нашли бесхозный предмет под лавочкой. На месте прибыли сотрудники полиции, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как станцию метро «Гагаринская» оцепили из-за оставленной на станции сумки. В соцсетях очевидцы сообщают, что метро было оперативно взято под контроль полицией. К счастью, оказалось, что вещь была просто забыта там своим хозяином, которого удалось быстро разыскать.
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О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях (подробнее).