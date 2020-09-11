В Новосибирске пропал 12-летний мальчик: он несколько дней не ночевал дома

В Новосибирске ищут 12-летнего Павла Яковлева. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске ищут 12-летнего Павла Яковлева. Местонахождение мальчика неизвестно с 6 сентября. Как стало известно КП-Новосибирск, несколько дней до своей пропажи подросток не приходил домой, но был на связи с родителями. В воскресенье он связался с ними и сказал, что собирается поехать на шиномонтажку — накачать колесо от велосипеда. Однако там мальчик не появился и после этого на связь не выходил.

— Приметы: рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения он был одет в темную кофту с белым принтом и капюшоном, оранжевую футболку, темное трико и черные кеды.

Поисковики предполагают, что мальчик может перемещаться по городу. Поэтому сейчас особенно важно распространить ориентировки, чтобы помочь собрать свидетельства о нем. Тогда будет возможность направить на поиск группу.

Если вам известно что-нибудь о том, где может находиться Паша или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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