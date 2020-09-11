Поиски пенсионера, пропавшего в Кудряшовском бору, закончились трагедией

Пенсионера, заблудившегося в лесу во время похода за грибами, нашли погибшим. Фото: "Лиза Алерт"

Пенсионера, заблудившегося в лесу во время похода за грибами, нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде.

— Его искали, в том числе, и с помощью беспилотника, проводили фото и видео фиксацию местности. На одном из снимков его заметили, к данному участку был направлен пеший поисковой отряд, который уже непосредственно и обнаружил тело погибшего. На месте работает полиция и следственный комитет. Отряд выражает искренние соболезнования родным и близким, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 71-летний мужчина пропал 9 сентября в Кудряшовском бору. Он приехал туда с родными из Колывани за грибами. Но в назначенный час не вернулся к машине: семья всю ночь пыталась найти его сама, а потом обратилась за помощью в полицию и поисковикам.

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