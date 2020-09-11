В Новосибирске нашли мужчину, которого убили женские колготки

Его обнаружил прохожий среди деревьев. Фото: "АСТ-54"

Стали известны подробности обнаружения тела мужчины в Кировском районе. Его обнаружил прохожий среди деревьев. Известно, что причиной смерти стали женские колготки: их нашли на месте трагедии. Фотографии с места произошедшего появились в соцсетях. Напомним, что на вид мужчине около 30 лет, его личность в данный момент устанавливается.

На месте случившегося работали следователи. Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 11 мая в Ленинском районе города в котловане у берега найден мертвый мужчина. Кто он — неизвестно. Об этом спасателям МАСС сообщили очевидцы. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции.

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