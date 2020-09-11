Ушел из дома: в Новосибирске ищут 11-летнего мальчика в зеленой кофте и синем плаще

Мальчик ушел из дома в микрорайоне Пашино в Калининском районе города 10 сентября. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске ищут 11-летнего Романа Красильникова. Мальчик ушел из дома в микрорайоне Пашино в Калининском районе города 10 сентября и не вернулся. Сейчас никто не знает, где он может находиться.

— Приметы: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения ребенок был одет в темно-синий плащ, зеленую кофту с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки. Мальчик мог уехать на оранжевом велосипеде или темном скейтборде.

Поисковики также отмечают, что ребенок может находиться в разных районах Новосибирска.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Рома или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru