«На мне нет живого места»: избитая блогерша показала свое лицо после ночи в изоляторе

На лице у девушки большой синяк, сама она утверждает, что сильно избита. Фото: Кадр из видео

Новосибирская блогерша София Савенкова выложила в своем инстаграме историю, показав, как она выглядит после ночи в изоляторе. На лице у девушки большой синяк, сама она утверждает, что сильно избита.

— На мне просто нет живого места, я почти всю ночь провела в изоляторе, — рассказывает София в своем видео.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего. Напомним, не так давно мы писали о том, что собственным парнем оказалась избита сестра Софии — Анна. Как рассказывала журналистам сама пострадавшая, причиной конфликта стал заработок Софии. Сибирячка утверждает, что написала заявление в полицию в тот же день.

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