В Новосибирске нашли тело мужчины возле магазина на левом берегу

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев 16/1 обнаружено тело мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев 16/1 обнаружено тело мужчины. На месте работают следователи: их туда вызвали очевидцы.

— На вид мужчине 30 лет, его личность в данный момент устанавливается. Признаков насильственной смерти нет, однако точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время по данному факту следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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