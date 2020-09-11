В Новосибирске в сквере за оперным театром появятся изгородь из роз и трамвай

Сквер будет уютным. Фото: предоставлено мэрией.

В сквере за НОВАТом коммунальщики продолжают приводить в порядок деревья и дорожки. Как рассказали в мэрии Новосибирска, там вдоль трамвайных путей высадят живую изгородь из 100 морщинистых роз (это растение семейства шиповник – прим.ред). Дендрологи и ландшафтные архитекторы предложили именно такие розы, потому что им привычен местный климат и они смогут перенести зиму.

Напомним, дизайн-проект и концепция обсуждались с новосибирцами, и только после их одобрения начались работы.

- До конца строительного сезона планируем провести работы по устройству твердых покрытий: будут заменены покрытия всех дорожек в сквере, проложено освещение, которое сейчас полностью отсутствует, отремонтированы ливневые колодцы, – отметила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

В рамках проекта благоустройства в сквере установят лавочки и урны, в следующем году – новый модульный туалет. В качестве арт-объекта архитекторы предложили установить трамвай, который станет достопримечательностью и местом встреч молодых скейтеров. Сохранится в сквере и скейт-площадка, только ее оборудуют по-новому: сделают новое бетонное основание, установят световые мачты. А рядом со скейт-площадкой будет сцена.

Такое преображение сквера было одним из наказов от сибиряков для Рената Сулейманова, заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска.

- Предстоит масштабная реконструкция: только до конца года предполагается вложить 11 миллионов рублей – это средства, сэкономленные из-за отмены дня города в этом году в связи с коронавирусом. Будет высажено 2,5 тысячи деревьев и кустарников, установят фонарные столбы, проложат ливневку, - подчеркнул Ренат Исмайлович. – Я думаю, что это замечательная новость для новосибирцев, а особенно жителей Центрального района. Долгое время сквер стоял запущенным, а сегодня он приобретает совершенно другой облик и станет уютным уголком для отдыха горожан.

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