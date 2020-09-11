В Новосибирске задержали серийных угонщиков: они прятали машины в своих гаражах

В Новосибирске задержали серийных угонщиков иномарок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске задержали серийных угонщиков иномарок. За два года трое мужчин угнали пять автомобилей: их они прятали в своих гаражах.

— С 2019 по 2020 год трое мужчин в возрасте 37, 34 и 36 лет угнали пять иномарок. В их числе были такие машины, как два автомобиля «Хендай ix35»,»Хонда ЦРВ», «Мазда 3» и «Тойота Рав-4». Известно также, что один из задержанных уже был ранее судим за разбой, вымогательство и кражу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных оргнах.

Правоохранители провели обыск в домах подозреваемых и четырех гаражах, принадлежавших им. После этого были изъяты две машины, у одной из которых не было номеров, брелки от сигнализации, устройство для подавления сигнала сотовой связи, gps-трекер, 12 сотовых телефонов, 18 сим-карт, 4 радио, устройство для поворота замков зажигания, ключи от гаражей, номера от машин, договоры купли-продажи, запчасти от авто и вещи.

В настоящее время мужчин уже допросили и задержали, сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, произошедшим в нашем городе.

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