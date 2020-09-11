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Общество

Общественная палата направит на избирательные участки региона более 2000 наблюдателей

За два дня обучение избирательному законодательству прошли 200 общественников
Михаил ДОКУКИН
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Член Общественной палаты новосибирской области Олег Пучков проводит «школу наблюдателей»

Член Общественной палаты новосибирской области Олег Пучков проводит «школу наблюдателей»

Фото: Михаил ДОКУКИН

За процедурой голосования, которое пройдет в Новосибирской области с 11 по 13 сентября, будут следить более 2000 независимых наблюдателей, состав которых утвержден Общественной палатой Новосибирской области.

Ранее Общественная палата региона заключила 41 соглашение о сотрудничестве с общественными организациями. В рамках этих документов общественные организации оказывают содействие в формировании корпуса общественных наблюдателей.

Накануне выборов член Общественной палаты региона Олег Пучков провел информационно-обучающие семинары для наблюдателей.

- Общественные наблюдатели не представляют политические партии, и мы стремимся к тому, чтобы они были независимыми и объективно освещали те события, которые будут происходить во время выборов. Если понадобится, будут осуществлять видеосъемку, а также следить за соблюдением процедуры выборов не только на избирательных участках, но и за надомным и придомовым голосованием - теми новыми технологиями, которые будут использоваться на ближайших выборах, - рассказал «Комсомолке» Олег Пучков.

По его словам, задача семинаров - предоставить наблюдателям информацию о новых технологиях голосования (надомном, придомовом. - Прим. ред.), потому что большинство наших наблюдателей не принимали участие в процедурах наблюдения за выборами по новым правилам. Чтобы общественники могли максимально эффективно работать на участках, знали порядок голосования, подсчета голосов и оказывали содействие в соблюдении конституционных прав граждан.

Наблюдателям выдается «Золотой стандарт общественного наблюдения» - анкета, разработанная Общественной палатой РФ, в соответствии с которой общественники будут контролировать ход голосования. От наблюдателя, в частности, требуется заполнить бланк с десятками вопросов, отметив, соблюдены ли на избирательном участке правила организации голосования.

Кроме того, Общественной палатой Новосибирской области сформированы мониторинговая группа, экспертная мобильная группа юристов, штаб видеонаблюдения, ситуационный центр, а также штабы в муниципальных образованиях, куда будет предаваться информация с избирательных участков.