Сибирячка умерла во время курения: муж не успел ее спасти

Женщине стало плохо, когда она шла покурить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Купино Новосибирской области скоропостижно скончалась 30-летняя женщина. На ее теле обнаружили синяки и ссадины. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— 4 августа женщина умерла в доме на улице 2-я Аксенова. При экспертизе обнаружены ссадины в области носа, правой кисти, левого колена и бедра, а также правой стопы, — рассказал источник.

На запрос КП-Новосибирск в ГУ МВД пояснили, что у женщины внезапно остановилось сердце.

В СК по Новосибирской области рассказали, почему на теле женщины остались ссадины.

— Женщина пошла курить на крыльцо. В дверном проеме ей стало плохо, она упала на пол. Травмы получила при падении. Муж вызвал «скорую», но когда машина прибыла, женщина уже скончалась. Вскрытие показало, что причиной смерти стал сердечный приступ. Проводится доследственная проверка, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя Следственного управления СК по НСО Анастасия Кулешова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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