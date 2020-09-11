Велодорожки и новые детские площадки: как благоустроят Заельцовский парк в 2021 году

Уже следующим летом парк преобразится. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Заельцовский парк уже совсем скоро преобразится: мэру Новосибирска Анатолию Локтю представили концепцию развития этой территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Основное условие – чтобы благоустройство не нанесло ущерба природе, чтобы не уменьшалась зеленая площадь, не вырубались деревья. Ведь Заельцовский бор – это легкие нашего города, поэтому их надо беречь. Представленный проект спланирован с учётом каждого дерева, каждого кустарника, новые дорожки будут проложены в обход имеющихся деревьев, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

Благоустройство парка на территории 38,8 гектаров предусматривает создание дополнительных дорожек для велосипедистов, пешеходов, для занятий скандинавской ходьбой, а также обустройство экотропы. Центральная аллея также будет разделена на зоны: вымощенную плиткой – для пешеходов и асфальтированную – для отдыхающих на роликах или самокатах. В парке появятся три новые детские площадки, будут обновлены существующие событийные площадки, спортивные игровые зоны, парковая мебель и малые архитектурные формы, обустроена новая система освещения.

Приступить к работам планируют весной 2021 года, а закончить – к концу лета. Стоимость работ по проектно-сметной документации составляет 174,5 миллионов рублей.

Высоко оценил работу, которая была проделана по разработке концепции зеленой зоны депутат Законодательного Собрания Андрей Жирнов

- Представленный проект произвел сильное впечатление. Правильно сделано зонирование территории парка – с учетом разных возрастов и разных интересов: чтобы не мешали спокойному отдыху людей с колясками и пожилых те, кто хочет прокатиться на самокатах и роликах. Проект продуман с точки зрения гармоничного встраивания в естественную среду этого зеленого пространства. Уверен. что после реализации проекта Заельцовский парк будет одним из самых современных и экологичных парков Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru