В Новосибирской области начали строить завод снеков компании PepsiCo. Фото: пресс-служба правительства НСО

В Новосибирской области начали строить завод соленых снеков компании PepsiCo. В торжественной церемонии запуска принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Нил Старрок.

Таким образом, в регионе появятся около 900 рабочих мест.

Две первые производственные линии нового завода начнут работать уже в 2021 году.

Завод на территории Новосибирского промышленно-логистического парка (ПЛП) станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России.

Губернатор подчеркнул, что Новосибирский ПЛП продолжает развиваться и прирастать новыми производствами.

— Правительству Новосибирской области очень важно, что площадки, которые мы создаем в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться, — подчеркнул глава региона.

Одновременно со строительством завода PepsiCo начнет в регионе реализацию агропрограмма по обеспечению предприятия местным картофелем.

Напомним, что соглашение о создании нового предприятия было подписано между PepsiCo, Новосибирской областью и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей.

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