В Новосибирской области начали строить завод снеков компании PepsiCo. Фото: пресс-служба правительства НСО
В Новосибирской области начали строить завод соленых снеков компании PepsiCo. В торжественной церемонии запуска принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Нил Старрок.
Таким образом, в регионе появятся около 900 рабочих мест.
Две первые производственные линии нового завода начнут работать уже в 2021 году.
Завод на территории Новосибирского промышленно-логистического парка (ПЛП) станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России.
Губернатор подчеркнул, что Новосибирский ПЛП продолжает развиваться и прирастать новыми производствами.
— Правительству Новосибирской области очень важно, что площадки, которые мы создаем в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться, — подчеркнул глава региона.
Одновременно со строительством завода PepsiCo начнет в регионе реализацию агропрограмма по обеспечению предприятия местным картофелем.
Напомним, что соглашение о создании нового предприятия было подписано между PepsiCo, Новосибирской областью и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru