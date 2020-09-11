На достройку 4 проблемных домов в Новосибирске выделят дополнительные средства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в совещании с заместителем председателя правительства России Марат Хуснуллин. Фото: пресс-служба правительства НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Речь шла о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На совещании принято решение о выделении дополнительных средств на завершение строительства долгостроев в Новосибирской области.

Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено почти 290 миллионов рублей.Эти деньги направят на достройку 4 проблемных домов, а именно: № 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский в Новосибирске и №20 на улице Калинина в Оби.

Работы начнутся в этом году, в эксплуатацию дома введут в 2021 году.

Таким образом, более 500 жителей Новосибирской области получат долгожданные квартиры.

Стоит отметить, что решение вопроса достройки проблемных домов — один из приоритетов деятельности Правительства Новосибирской области.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Так, в рамках программы регионам дополнительно выделят 50 миллиардов рублей на программу переселения граждан с 2022 года.

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область активно, одной из первых включилась в 2019 году во вторую федеральную программу по расселению жителей из аварийного жилья.

— Действует и наша региональная программа. За счет средств из двух источников — федерального и регионального бюджетов — мы стараемся реализовывать эту программу ускоренными темпами, — подчеркнул глава региона.

По словам Андрея Травникова, к 2024 году будет ликвидирован весь аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года.

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