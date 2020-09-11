Грибник, заблудившийся под Новосибирском, рассказал, как спасался от холода и голода

Мужчина рассказал волонтерам, как спасся в лесу. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

Грибник Александр Сидоренко, потерявшийся в лесу около села Елтышево, рассказал волонтерам, что помогло ему не умереть от голода и холода.

Пожилой мужчина почти сутки, с 10 на 11 сентября, блуждал среди деревьев, пока не вышел к волонтерам , которые его уже вовсю искали.

— Я пил росу, а чтобы не замерзнуть делал зарядку: отжимался и подтягивался на березе, — рассказал пенсионер поисковикам.

Пенсионер делал упражнения, чтобы не замерзнуть. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

Ранее КП-Новосибирск писала о бабушке, которая ходила по лесу пять дней. Она собирала там лечебные травы и заплутала.

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