В Новосибирске на месте пустыря появится новый сквер

Новый сквер станет местом прогулок и отдыха для сибиряков. Фото: Влад КОМЯКОВ

Хорошая новость для жителей левого берега Советского района: совсем скоро на улице Приморской появится новый сквер. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть,

- Ранее перспективная территория была захламлена. Год назад ко мне обратились жители микрорайона с просьбой помочь в благоустройстве этой площадки. Соответствующее поручение я дал администрации Советского района, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании. – В результате совместных усилий жителей, организовавших субботники, администрации, которая выделала 600 тыс. рублей бюджетных средств, дело пошло: расчищена свалка, вывезен мусор – и это только начало. Будем двигаться дальше, а для этого необходимо разработать проект благоустройства будущего сквера. Никакой застройки здесь вестись не будет. Думаю, что и инвестор, развивающий эту территорию, заинтересован в преображении этой площадки. Объединив усилия, мы сможем превратить её в полноценную зону отдыха.

По поручению мэра Анатолия Локтя глава администрации Дмитрий Оленников взял этот вопрос на контроль. Отделом архитектуры, строительства, земельных и имущественных отношений администрации района был выполнен эскизный проект и визуализация будущего сквера, в основу которого был положен план, представленный активистами.

Очистку территории от поросли клёна и аварийных деревьев удалось выполнить в 2019 году. В 2020 году был вывезен строительный мусор, проведена отсыпка территории чёрным грунтом, обустроен тротуар.

Но это еще не все: на 2021 год запланирована дальнейшая разработка территории, строительство двух пешеходных дорожек к домам по адресам: ул. Приморская, 24/1, ул. Ивлева, 167 (стр.), разбивка цветников и газонов, установка скамеек и урн и организация освещения.

Антон Бурмистров, представитель волонтерской группы, которая регулярно выходит на уборку Чемского бора, попросил главу города помочь навести порядок в одной из популярных зон отдыха левобережья.

- В этом году из-за коронавируса там катастрофа: отдыхающие завалили бор мусором, - говорит Антон. – На мой взгляд, решать эту проблему надо комплексно: ограничить въезд в водоохранную зону, установить контейнеры для мусора, штрафовать нарушителей.

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