«Она рычит, а им хоть бы что»: новосибирцев рассмешили малыши манулов, которые не слушались маму

Котята играли и носились как угорелые, пока их мама пыталась их приструнить. Фото: стоп-кадр

Посетителей Новосибирского зоопарка рассмешили малыши манулов. Котята вышли понежиться на осеннем солнце, вот только у мамы на их счет были совсем другие планы. Она пыталась собрать детенышей, но они не обращали внимания и разбегались кто куда. Кошка так разозлилась, что начала рычать, а потом махнула хвостом и ушла прочь.

Семейные разборки попал в объектив фотографа Анны Новиковой.

— Как мамаша-то рычит! Но котятам хоть бы что. Разве уследишь тут за восьмерыми! — пошутила Анна за кадром.

Котята носились так быстро, что фотографу не всех удалось разглядеть: некоторые спрятались за бревнами. Подписчики отметили, что котята сильно подросли за два месяца.

— Какие милые пушистики, — написали они в комментариях.

Котята манулов стали любимцами новосибирской публики. Анна Новикова уже снимала, как они носились по вольеру и прятались за будкой, не давая покоя своей маме.

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