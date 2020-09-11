«Он замерз в лесу»: под Новосибирском в лесу обнаружили пропавшего 69-летнего грибника

Мужчина провел в лесу всю ночь. Фото: "Лиза Алерт"

69-летнего грибника, который накануне пропал в лесу Мошковского района, благополучно нашли. Пенсионер сам вышел к волонтерам, найдя дорогу из леса.

— С мужчиной все хорошо, он замерз в лесу ночью, но переохлаждения нет. Когда утром встало солнце, он смог разобраться, где находится, и вышел к ближайшему водоему. Как оказалось, он неплохо знает местность, поэтому сразу пошел туда, где оставил автомобиль. Автомобиль ночью эвакуировали родственники, а на месте, где стояла машина, расположились наши ребята. Он вышел как раз к ним, все завершилось хорошо, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.

Напомним, сибиряк приехал в лес за опятами вечером 10 сентября, но заблудился, когда стемнело. Телефон он оставил в закрытой машине. Его родственники обратились за помощью к волонтерам.

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