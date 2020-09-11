«Ах ты хулиганка!»: белка Соня, сбежавшая из клетки, сгрызла щетку для мусора и обои

Белочка знатно погрызла обои, а от щетки остались одни прутики. Фото: squirrel_sonya

Белка Соня, которая живет у сибирячки Елены Ермаковой, снова удивила своих поклонников в соцсетях. Она сбежала из клетки и устроила в квартире переполох. Девушка застукала свою питомицу на «месте преступления», когда та с аппетитом догрызала щетку для пола.

— Ущерб совсем небольшой: испортила щетку и обои. За белочками нужно следить: как только они остаются без внимания, сразу начинают пакостить. Она и свою клетку грызть пытается, — рассказала Елена на своей странице в «Инстаграме».

Хозяйка объяснила, что в клетке есть две большие дверцы, через которые девушка сама выпускает белку, и десять мелких, закрытых на стяжки. Через маленькую дверцу Соня и вырвалась на свободу.

Подписчиков Елены шалость белочки очень тронула.

— Сонька золотая ручка, мастерски вскрывает замки!

— Просто щетка слишком волосатая была, а это неправильно.

— Так лапки к мордочке прижала дескать «О Боже мой, кто это все сделал?» — написали они в комментариях.

Напомним, раньше Елена выкладывала в «Инстаграм» милое видео, в котором она нежно чесала Соне пузико. За день этот ролик посмотрели почти 10 тысяч раз.

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