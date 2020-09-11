«Телефон остался в машине»: под Новосибирском всю ночь искали 69-летнего грибника, заблудившегося в лесу

Сибиряк ушел в лес без телефона, но с ключами от машины. Фото: "Лиза Алерт".

В лесу Мошковского района возле села Елтышево пропал 69-летний Александр Александрович Сидоренко. 10 сентября он приехал с родными собирать опята, но не вернулся к машине.

— Связаться с пропавшим не смогли, так как он был водителем и забрал ключи от автомобиля с собой. В закрытой машине остался его телефон. Родные позвонили остальным членам семьи, все приехали в лес, обратились за помощью к местным и полиции, им рассказали о нас. Наши ребята выехали туда на разведку, ведут поиски примерно с полуночи. Сейчас собираем еще людей, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

У пропавшего пенсионера рост 170 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза и лысина. Был одет в синюю ветровку с лампасами, клетчатую фланелевую рубашку, синие джинсы, коричневые резиновые сапоги и черную вязаную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, при похожих обстоятельствах 9 сентября в лесу заблудился другой, 71-летний грибник.

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