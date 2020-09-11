Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирус не уходит из региона: заболевших фиксируют каждый день. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 420 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 56 человек, выздоровели 72 пациента.

Сейчас в реанимацию госпитализирован 41 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 2 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 941 человека, в том числе у 704 детей, при этом выздоровели 10 712 пациентов, к сожалению, скончались 3847 человек.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Тем не менее, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты. С 12 сентября возобновят работу кинотеатры. Ранее открылись кафе и рестораны, торговые центры.

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