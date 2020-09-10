Появилось видео аварии в Кировском районе, где машина перевернулась на крышу

Перевернутую машину заметили очевидцы. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Появилось видео ДТП на улице Немировича-Данченко, где днем 10 сентября перевернулась иномарка. Водителю машины пришлось вылезать через багажник.

— На кадрах ролика видно, что водитель хэтчбека Honda Fit выехал на перекресток на красный свет, врезавшись в поворачивавший налево универсал Subaru Outbac. От удара «Субару» перевернулся на крышу, задев стоявшую на светофоре «Тойоту», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

К месту произошедшего выезжала скорая помощь, однако в ДТП никто не пострадал и помощь медиков в итоге не потребовалась. Как писала КП-Новосибирск ранее, авария зарегистрирована как ДТП с материальным ущербом.

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