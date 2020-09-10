Матч «Сибирь» - «ЦСКА» 10 сентября 2020 года: фанаты грустят

Хоккейная команды «Сибирь» провела свой первый домашний матч в этом сезоне. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)

Матч «Сибирь» - «ЦСКА» 10 сентября 2020 года: рассказываем, чем закончился. Это был первый домашний матч «Сибири» в этом сезоне. Соперниками наших спортсменов выступили хоккеисты клуба «ЦСКА» из Москвы. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичных спортсменов.

— Овертайм и серия буллитов: «Сибирь» забирает один балл в игре с чемпионами! — сообщает паблик Вконтакте «ХК Сибирь (Новосибирская область)». — Мы смотрим вперед с оптимизмом! Спасибо всем за поддержку!

Болельщиков «Сибири» итог игры тоже не оставил равнодушными. В комментариях под постом многие из них поддержали сибирских спортсменов и пожелали им удачи в следующих матчах:

— Что ж, очко с ЦСКА — тоже не плохо. Хоть и обидно, могли и победить.

— Хорошо поборолись. С огоньком!

— Парни красавцы. Гордость за команду есть! — пишут люди.

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