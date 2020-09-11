Погода в Новосибирске на 11 сентября 2020 года: синоптики предупредили о заморозках до -2 градусов

Ночью в Новосибирске ударят заморозки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске 11 сентября 2020 года: синоптики обещают прохладу, ночью температура опустится ниже нуля.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +14-16 градусов, ночью +3-5, местами заморозки до 0, -2 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +14-19 градусов, ночью +2-7 градусов, ночью заморозки до -2. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем достигнет максимум +10-13 градусов.

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